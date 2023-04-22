ثاني أيام العيد.. جولة تفقدية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر "صور"

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مستشفي مبارك المركزي ومركز الرعاية الصحية الأولية بمنشأة القناطر .

اطمأن الشهابي على استعداد المستشفى والوحدة الصحية لاستقبال أي حالة طوارئ ووجود الأطباء بكافة التخصصات مع توافر الأدوية وكافة المستلزمات الضرورية ، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني على المستشفيات والوحدات الصحية والمخابز لمتابعه الأداء وسير العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما تابع نائب المحافظ خلال تفقده المستشفى سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والعمليات والصيدلية، موجها بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقة واللازمة للمواطنين.

كما تفقد الشهابي المخبز الآلي وعددا من المخابز البلدية بمدينة منشأة القناطر للاطمئنان علي سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف علي أي مخالفات من قبل مسئولي وأصحاب المخابز.

شدد نائب المحافظ على الالتزام بأسعار وأوزان الخبز موجها مسئولي مديرية التموين والمدينة بالمتابعة الميدانية اللحظية مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.