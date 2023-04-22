دوري أبطال أفريقيا.. الوداد يسقط أمام سيمبا بهدف.. فيديو

سقط فريق الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم السبت، في فخ الهزيمة أمام نظيره سيمبا التنزاني بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملعب الوطني مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل جون باليكي أوتوس، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31، بعدما استغل كرة أرضية عرضية داخل منطقة الجزاء ليتمكن من هز شباك الفريق المغربي.

وتعرض الوداد لخسارته الأولى تحت قيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو في كل البطولات، بعد خوض 10 مباريات منذ توليه مهمة القيادة الفنية لوداد الأمة في شهر فبراير الماضي.

ويستضيف الوداد منافسه سيمبا مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، في مباراة الإياب في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفائز من سيمبا التنزاني والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المتأهل من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

يذكر أن، الوداد يحمل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على الأهلي بهدفين دون رد.