أوكرانيا تطلب مساعدة دول مجموعة السبع لإزالة الألغام من الأراضي الزراعية

طلبت أوكرانيا اليوم السبت، من دول مجموعة السبع مساعدتها في إزالة الألغام من أراضيها بما في ذلك الأراضي الزراعية وذلك خلال اجتماع وزراء الزراعة بدول مجموعة السبع في اليابان.

وفي كلمة بالفيديو عبر الإنترنت خلال الاجتماع قال وزير الزراعة والأغذية الأوكراني ميكولا سولسكي إنه هناك حاليا نحو 470 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا تحتوي على ألغام أرضية، مشيرا إلى أن هناك 17.5 % من تلك الأراضي تم مسحها ونزع الألغام منها.

وأشار سولسكي -وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للحكومة الأوكراني- إلى أن عملية إزالة الألغام من المناطق المحررة لا تتوقف لكنها عملية معقدة وستستغرق عقودا.

ونوه سولسكي عن أن هناك أكثر من 2600 عامل لإزالة الألغام من المنظمات العامة والخاصة يشاركون في تلك العمليات بأوكرانيا موضحا أنه بناء على حجم الجهود المبذولة حاليا فإن عملية نزع الألغام من الأراضي الزراعية فقط ستستغرق أكثر من 20 عاما.

وشدد وزير الزراعة الأوكراني على أن كييف بحاجة ماسة إلى معدات متخصصة لتسريع عملية إزالة الألغام، موضحا أن عاملي إزالة الألغام يمسحون بين 15 إلى 20 مترا مربعا يدويا في اليوم بينما يمكن لمعدات إزالة الألغام تطهير 6 كيلومترات مربعة يوميا بجانب الحفاظ على أمان العمال.

وشدد سولسكي على أن الدعم الدولي سيسرع عملية إزالة الألغام في أوكرانيا ويساهم في إنقاذ أرواح الأوكرانيين الذين يضطرون إلى تحمل هذه المخاطر يوميا، لافتا إلى أن بعض المزارعين الذين عادوا إلى أراضيهم يقومون بمسح الأراضي الزراعية باستخدام الكواشف المعدنية التقليدية على مسئوليتهم الخاصة.