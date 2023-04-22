"الأحداث الخاصة والصورة الذهنية".. جديد محمود شافعي

صدر حديثا كتاب جديد بعنوان "الأحداث الخاصة والصورة الذهنية" لـ"محمود شافعي" والصادر عن دار أمجد للنشر والتوزيع بالأردن.

ومن المقرر أن يشارك الكتاب بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب والمزمع إقامته في الفترة من 22 حتى 28 مايو المقبل.

ويضم الكتاب 3 فصول، حيث يتناول الفصل الأول مفهوم الأحداث الخاصة وأهداف تنظيمها، بالإضافة إلى أنواعها ومراحل تخطيطها وإدارتها، وكذلك الإدارات المسئولة عنها واللجان المنظمة لها، كما يتطرق إلى كيفية تسويق الأحداث الخاصة.

ويتضمن الفصل الثاني الصورة الذهنية وأنواعها ومكوناتها، وكذلك العوامل المؤثرة في تشكيلها، بالإضافة إلى كيفية إدارة وتخطيطها، ويشمل الفصل الثالث تنظيم المؤتمرات الصحفية، وإعداد المتحدث الإعلامي وكيفية تعامله مع وسائل الإعلام المختلفة في الأوقات العادية وأوقات الأزمات، كما يلقي الضوء على صياغة وتحرير البيانات الصحفية وقواعد كتابته.

يذكر أن محمود شافعى خبير واستشاري فى العلاقات العامة وإدارة الأزمات، ومؤسس أول مبادرة عربية للعلاقات العامة بعنوان "العلاقات العامة للجميع" ومقدم المصطلحات الإعلامية ببرنامج القاموس الثقافي على القناة الثانية الفضائية سابقًا، وشارك فى العديد من المؤتمرات العلمية والمهنية بمصر والوطن العربي، وسبق أن قام بتمثيل مصر والوطن العربى بمؤتمر البروتوكول والاتصال بالأرجنتين لعامين، كما سبق اختياره لتمثيل مكتبات مصر بمؤتمر المكتبات الأمريكية بالشارقة 2018، كما يعد هذا الكتاب هو المؤلف العلمى الرابع له بعد صدور كتاب المهارات الاتصالية والإعلامية لممارسى العلاقات العامة 2019 وكتاب ودليلك المهنى فى العلاقات العامة2021 وكتاب الاندماج الإعلامى وصناعة المحتوى الرقمي2022.