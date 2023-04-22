ads
الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب كارلوس أوسوريو، للقاء سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز . 

ويقام لقاء الزمالك وسيراميكا في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري . 

ويغيب عن صفوف الزمالك في لقاء سيراميكا اللاعب مصطفى شلبي، وذلك للإيقاف بسبب البطاقات الصفراء المتراكمة .

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة. 

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.

الزمالك كارلوس أوسوريو سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز