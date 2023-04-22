الدوري الألماني.. تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة آينتراخت فرانكفورت

أعلن إيدين تيرزيك، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

ويستقبل بوروسيا دورتموند، نظيره آينتراخت فرانكفورت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في المباراة التي تنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الإيفواري سباستيان هالير، هجوم دورتموند أمام فرانكفورت، ويعاونه دونيل مالين وكريم أديمي.

ويتواجد في التشكيل الأساسي لأصحاب الأرض، الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي تتصارع عليه كبار أندية أوروبا للحصول عل خدماته والتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل بوروسيا دورتموند، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة خلف بايرن ميونخ المتصدر بفارق نقطتين، فيما يأتي آينتراخت فرانكفورت في المركز التاسع وفي رصيده 42 نقطة.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة آينتراخت فرانكفورت

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند، على النحو التالي.

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: رايرسون - شلوتربيك - هوملز - جوريرو

خط الوسط: بيلينجهام - إيمري تشان - براندت

وفي الهجوم: مالين - هالير - أديمي.