صلاح يحطم التاريخ أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

حقق الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رقما قياسيا جديدا في تاريخ الريدز بعد تسجيله الهدف الثالث في شباك نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ليفربول هدف التقدم عن طريق صلاح في الدقيقة 70 بعد تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد.

وأصبح الملك المصري بعد هدف اليوم سادس أكثر لاعب سجل في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات بالتساوي مع روبي فاولر برصيد 183 هدفا.

وكان صلاح قد تفوق مؤخرا على فاولر، وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليج، كما أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا بقدمه اليسرى في الدوري الإنجليزي (106 أهداف) متجاوزا روبي فاولر (105 أهداف).