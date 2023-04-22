الخارجية السعودية: وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن وصول المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيين ومسؤولين دوليين.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم السبت، أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان.

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وكان وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي مساء الجمعة أهمية وقف التصعيد في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على تويتر، إن الأمير فيصل وكليفرلي ناقشا في الاتصال الهاتفي "مجريات الأحداث في السودان مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه".

وكان الجيش السوداني قد أعلن موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من مساء الجمعة "لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمات الإنسانية".

وجاء إعلان الجيش بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، بناء على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان، طالبت من كافة المواطنين المقيمين بالسودان السبت الماضي الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم.