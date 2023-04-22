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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في وضح النهار.. مقتل مسن يطلق ناري على يد جاره بتطون الفيوم

المجني عليه
المجني عليه
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لقي مسن بالعقد السابع من عمرة بقرية تطون محافظة الفيوم مصرعه، متأثرا بطلق ناري، من أحد الشباب، على أحد مقاهي القرية، وفر هاربا.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا، من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بإطلاق النار من أحد شباب قرية تطون على رجل عجوز، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتوجهت قوة من من مركز شرطة إطسا إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني علي الموقع، ومنازل عائلة المتهم الذي فر هاربا.

و بالتفحص والتحريات لوحدة مباحث مركز شرطة إطسا تبين أن المسن المجني عليه يدعى “ أنور نمر يونس سلومة”، 65 سنة، تعرض لطلق ناري على يد  إبراهيم. ع. ف، 47 سنة وفر هاربا فور إرتكاب الجريمة، وجار البحث عنه.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابستها ، لضبط الجناني، ومثوله إمام القانون لتوقيع العقوبه اللازمة جراء إرتكاب الحادث ، وضبط السلاح المتسخدم بالجريمة .

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وسرعة ضبط وإحضار الجاني والسلاح، لمباشرة التحقيق.

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جريمة في تطون قرية تطون بإطسا بالفيوم مقتل مسن بطلق ناري حوادث الفيوم مقتل أنور نمر