الدوري الإنجليزي.. صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث أمام نوتنجهام

تقدم فريق ليفربول على ضيفه نوتنجهام فورست، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني افتتح ديوجو جوتا النتيجة لليفربول في الدقيقة 47 وتعادل نوتنجهام عن طريق نيكو ويليامس في الدقيقة 51 وعاد جوتا ليسجل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 55 وتعادل مورجان جيبس وايت في الدقيقة 67، وتقدم ليفربول مجددا عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 70.

وبدأ ليفربول المباراة أمام نوتنجهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر ارنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان ديك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينهو - كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

