لاول مرة.. بطريرك الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة يلقي كلمة بصحبة البابا فرانسيس بالفاتيكان

قال الأنبا كيرلس مطران أسيوط الشرفي للأقباط الكاثوليك، إنه لأوّل مرة في التاريخ سيتحدّث بابا وبطريرك الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة بصحبة بابا روما ويلقي كلمة للمؤمنين في لقاء الأربعاء في ساحة الڤاتيكان في 10 مايو ٢٠٢٣.



واكد في تصريح خاص للبوابة نيوز ان البابا فرنسيس، سيحتفل مع البابا تواضروس الثاني بالقداس الإلهي في بازيليك القديس يوحنا لاتيران، وهو القدّاس الأول لغير الكاثوليك في هذه الكنيسة

يذكر ان البابا تواضروس يزور روما في الفترة من 9 إلى 14 مايو 202 وجاء ذلك بعد عشر سنوات من لقائه مع البابا فرانسيس وبعد 50 عامًا من اللقاء الأول بين البابا بولس السادس وبطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا شنودة الثالث، سيكون البابا تواضروس الثاني إلى جانبالحبر الأرجنتيني البابا فرنسيس خلال لقاء الأربعاء الأسبوعيّ الخاصّ بالبابا مع الشعب يوم الأربعاء 10 مايو في ساحة القديس بطرس.

بعد ذلك، يوم الأحد 14 مايو، سيحتفل زعيم أكثر من 10 ملايين مسيحيّ في مصر بالقدّاس الإلهيّ في بازيليك القديس يوحنا لاتران معالمؤمنين الأقباط.