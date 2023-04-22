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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كهربا أفضل لاعب في الجولة 26 من الدوري

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب الأهلي
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اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أفضل لاعب في الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز.
ونشرت الرابطة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب محمود كهربا وعلقت عليها: “هو لاعب الجولة 26 من دوري رابطة الأندية المحترفة بناءً على تعليقات وردود المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا”.


وكان كهربا قد ظهر بمستوى مميز مع الأهلي في مباراته الأخيرة أمام سموحة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين حيث سجل الهدف الثاني في اللقاء.
 

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر أقرب ملاحقيه مع 3 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.

محمود كهربا الأهلي وسموحة افضل لاعب الدوري الممتاز