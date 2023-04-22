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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة منتخب الناشئين لليد تطير إلى تونس للمشاركة ببطولة البحر المتوسط

بعثة منتخب مصر للناشئين
بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد
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تغادر القاهرة بعد قليل بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة المدير الفني محمد عبد السلام  متوجهة إلي تونس للمشاركة في بطوله البحر المتوسط للناشئين التي ستقام في الفتره من ٢٣ إلى ٣٠ من أبريل الجاري بمشاركة منتخبات تونس مستضيف البطولة ومصر والجزائر والسعودية وفرنسا ورومانيا و مونتينغرو و كرواتيا واليونان وإيطاليا و اسبانيا و الكويت وتركيا.
تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى النهائيات. 
وتضم المجموعة الأولى كلا من: تونس والجزائر، والسعودية، والكويت، وتركيا، ومونتينغرو وإيطاليا.
بينما تضم المجموعة الثانية كلا من مصر، وفرنسا، وإسبانيا، واليونان، ورومانيا، وكرواتيا.

مصر بمشاركه منتخبات تونس وفرنسا ورومانيا و مونتينغرو منتخب المصري للناشئين بطولة البحر المتوسط