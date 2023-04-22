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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جماهير الأهلي تتوافد على استاد القاهرة لحضور مباراة الرجاء.. "صور"

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
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توافدت جماهير النادي الأهلي على ستاد القاهرة الدولي لحضور مباراة الرجاء البيضاوي المغربي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقرر ستاد القاهرة فتح بواباته أمام الجمهور في الثالثة عصر اليوم السبت استعدادًا لمواجهة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وكانت الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 الف متفرج من جماهير الأهلي. 
يلتقي في التاسعة مساء اليوم السبت النادي الأهلي مع الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
والتقى الفريقان من قبل في 9  مباريات خلال خمس مواجهات إفريقية، أربع منها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والخامسة في كأس السوبر الإفريقي.
 

 

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