كشف ملابسات إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالتجمع الخامس

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بنشوب مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (مالك مطعم– شقيقه) مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان (5 أشخاص) مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول وعامل بمقهى بدائرة القسم لإعتراضه على غسيل الدراجات النارية التابعة للطرف الأول أمام المقهى محل عمله وعلى إثر ذلك اعتداء الطرفين على بعضهم البعض بالضرب وتراشق بالحجارة مناصرة للعامل بالمقهى محدثين ما بهم من إصابات، وبسؤالهم أيدوا ما سبق ، وإتهم كلاً من الطرفين بعضهم بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

