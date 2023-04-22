المركز السوري للزلازل: تسجيل 20 هزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 20 هزة بدرجات متفاوتة أقصاها 5.5 درجات على مقياس ريختر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت أن الهزات المسجلة توزعت على 11 هزة في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 1.6 و3 درجات على مقياس ريختر، و4 هزات في تركيا، منها واحدة على الحدود السورية التركية تراوحت شداتها بين 2.5 و3.2 درجة.

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضًا 4 هزات في البحر المتوسط تراوحت شداتها بين 2.1 و5.5 درجة، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ 30 كيلومترًا شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر.