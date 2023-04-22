مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام شيفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب ويمبلي، في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء، واعتمد جوارديولا على قوة الفريق الضاربة في الهجوم، حيث يقود إيرلينج هالاند خط الهجوم إلى جانب جاك جريليش ورياض محرز ويعاونهم في الخلف جوليان ألفاريز.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: كايل والكر - مانويل أكانجي - إيميريك لابورت - سيرجيو جوميز

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز

خط الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند - رياض محرز

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي بعد الفوز على بيرنلي بسداسية نظيفة، فيما تأهل شيفيلد يونايتد بعد الفوز على بلاكبيرن روفرز.