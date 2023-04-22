عودة بيدري ودي يونج.. قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-2023.

ويستضيف برشلونة، غدًا الأحد، نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في المباراة التي تنطلق في الرابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة البلوجرانا لمواجهة الأتلتي، عودة الثنائي فرينكي دي يونج إلى جانب بيدري جونزاليس بعد تعافي اللاعبين من الإصابة.

كما شهدت القائمة، استمرار غياب الفرنسي عثمان ديمبلي؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ فترة طويلة.

وضم تشافي للقائمة، اللاعب لامين يامال صاحب الـ15 عامًا، وصاحب الجنسية الإسبانية والأصول المغربية، كما يحمل أيضًا جنسية غينيا الاستوائية بسبب والدته، ويجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر ومهاجم.

قائمة برشلونة

وجاءت قائمة برشلونة، كالتالي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، جول كوندي، إيريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، فرانك كيسي، بيدري جونزاليس، جافي، بابلو توريه.

وفي الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس، أنسو فاتي، أنخيل ألاركون، لامين يامال.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 11 نقطة حتى الآن، فيما يأتي أتلتيكو مدريد ثالثًا وفي رصيده 60 نقطة.