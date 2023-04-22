عبر الواتس آب.. ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما ببيع الأدوية المدرجة بجدول المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض علي شخصين لقيامهما ببيع وترويج الأدوية المخدرة عبر تطبيق واتس آب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة) بإنشاء صفحة عبر تطبيق "واتس آب" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد 5400 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما خلال الصفحة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.