الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل سلبيًا مع نوتنجهام في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول بين ليفربول ونوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاول لاعبو ليفربول كثيرا على مرمى نوتنجهام لكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين دون هز الشباك.

وبدأ ليفربول المباراة أمام نوتنجهام بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر ارنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان ديك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينهو - كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.