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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تحطم طائرة مسيرة للتحالف الدولي ضد داعش خارج كركوك شمال العراق

تحطم طائرة
تحطم طائرة
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أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي اليوم السبت، عن تحطم طائرة مسيرة للتحالف خارج محافظة كركوك شمال العراق بسبب عطل ميكانيكي.

وذكر بيان للتحالف، أن طائرة بدون طيار تابعة للتحالف لدعم مباشر لعمليات قوات الأمن العراقية تعرضت إلى عطل ميكانيكي وتحطمت جنوب كركوك، لافتا الى ان "قوى الأمن العراقية قامت وبسرعة بتأمين موقع التحطم بينما قام أفراد خدمة التحالف بتطهير المنطقة بتفجير محكوم ولم تقع إصابات ولا أضرار للبنية التحتية المدنية.

وأضاف البيان أن الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف توفر قدرات استخباراتية ومراقبة واستطلاع حيوية لقوى الأمن العراقية ما يتيح عمليات هزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أن قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب تقدم المشورة وتساعد وتمكن القوات الشريكة في العراق وسوريا من ضمان الهزيمة الدائمة لداعش.

التحالف الدولي داعش الإرهابي كركوك العراق