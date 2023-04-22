صور.. الهلال الأحمر يوزع ألعاب وهدايا على أطفال الوادي الجديد احتفالا بالعيد

وزعت فرق الطوارئ ومتطوعي الهلال الأحمر المصري بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة الدكتورة أسماء حجازي، لعب الاطفال والهدايا، خلال أيام عيد الفطر المبارك فضلا عن توزيع الهدايا العينية علي الأطفال.

وقالت أسماء حجازي مدير فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إن توزيع الهدايا يأتي ضمن سلسلة فعاليات الهلال الأحمر المصري فرع الوادي الجديد، إحتفالًا بعيد الفطر المبارك وذلك بتقديم خدمات الاسعافات الأولية و تنظيم عملية دخول وخروج المواطنين بالساحات بالاضافة الي توزيع مهمات الوقاية الشخصية علي الاهالي وبعض الهدايا العينية للأطفال.

وبينت أسماء، أن مثل هذه اللقاءات تترجم معاني التراحم والتكاتف في المجتمع المصري ويحظى بأهمية كبيرة من إدارة الهلال الأحمر المصري باعتباره إحدى ثمرات التعاون في مجال العمل الخيري والإنساني.

فيما وجه الهلال الأحمر المصري مجموعة من النصائح للمواطنين مع انتهاء شهر رمضان للانتقال من النمط الرمضاني إلى النمط المعتاد ببطء لتجنب الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى حيث تتقلص المعدة بسبب الصيام، وتقلّ قدرتها على هضم الكثير من الطعام ويكون الجسم أكثر عرضة لعسر الهضم وحموضة المعدة بعد شهر الصيام

وشملت قائمة النصائح الآتي:

١- الاعتدال في الاكل وتقسيم كمية الاكل الي ٥-٦ وجبات صغيرة والفصل بينهم ب٣-٤ ساعات

٢- تنويع الطعام بمحاولة الإكثار من تناول مصادر الألياف كالفاكهة والخضراوات النيئة والمعصورة، والخضار المطبوخ أو على هيئة حساء، والحبوب والفاصوليا، والمكسرات، بالإضافة إلى السمك المشوي والدجاج المنزوع الجلد واللحوم القليلة الدهون وغير المُصنّعة، والبيض والزبادي غير المُحلى.

٣- شرب الماء حيث يجب التأكد من شرب كمية كافية من الماء بعد رمضان لأن الجسم يستمر في فقدان الماء والأملاح من خلال التنفس والتعرق والتبول.

٤- الاستمرار في الصيام بانتظام، من مرة إلى مرتين في الأسبوع لأنه صحي للجسم، لما يحققه من فوائد جسدية وعقلية، كتحسين الذاكرة والنوم والتركيز وزيادة الطاقة، وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وفقدان الوزن، إذ يسمح للجسم بحرق الخلايا الدهنية بشكل أكثر فعالية من اتباع نظام غذائي منتظم ومن أجل التعود وتجهيز الجسم لصيام رمضان المقبل، من دون الشعور بتغيير كبير في النظام المعتاد.

٥- فرصة للمدخنين للاقلاع عن التدخين عن طريق الصيام عن التدخين يومياً ثم التقليل تدريجياً وصولا إلى الحد منه تماما في نهاية المطاف

٦- عد الي التمرين بالتدريج والبدء بالتمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا، ولكن من دون إرهاق حفاظا على احتياطي الطاقة اللازم لتعافي الجسم، وتقوية العضلات واستعادة النشاط شيئا فشيئا بعد شهر من الانقطاع عن ممارسة الرياضة بانتظام.

الهلال الأحمر يوزع والألعاب والهدايا على أطفال الوادي الجديد احتفالا بعيد الفطر (1)

الهلال الأحمر يوزع والألعاب والهدايا على أطفال الوادي الجديد احتفالا بعيد الفطر (2)

الهلال الأحمر يوزع والألعاب والهدايا على أطفال الوادي الجديد احتفالا بعيد الفطر (3)