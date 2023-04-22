الزمالك يجهز أحمد فتوح للقاء سيراميكا في الدوري

يجهز الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، نجم الفريق أحمد فتوح للمواجهة المقبلة أمام سيراميكا، وذلك ببرنامج بدني وفني قوي في ظل معاناته من إصابة أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب .

ويعد فتوح اللاعب الأساسي الأول في الجهة اليسري لفريق الزمالك ثم يأتي من بعده محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة .

ويغيب عن صفوف الزمالك في لقاء سيراميكا اللاعب مصطفي شلبي، وذلك للإيقاف بسبب البطاقات الصفراء المتراكمة .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.