احذر نوع الطعام يؤثر في توقيت النوم

أفادت دراسة حديثة أجريت على عدد من الطالبات بكلية الرياضة البدنية أن ما تأكله قد يؤثر في وقت الذهاب إلى النوم.

ووجد البحث أن اللاتي تناولن الكثير من الكربوهيدرات وفيتامينات "ب12" و"سي" يملن إلى النوم مبكرا، والاستيقاظ في وقت أبكر من اللاتي تناولن كميات أقل من هذه المغذيات .

ووفق موقع "نيوز مديكال"، عرضت نتائج الدراسة ضمن أعمال مؤتمر على وظائف الأعضاء المنعقد في كاليفورنيا بين 20 و23 أبريل .

وأظهرت النتائج إلى أن هذه العناصر الغذائية تزيد من إنتاج الجسم لهرمونات حيوية تساعد في تنظيم النوم والاسترخاء ، مثل السيروتونين والميلاتونين.

وقالت لورين رينتز، الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة ويست فيرجينيا: "بالنسبة للرياضيين والرياضيات، يقاس النجاح ليس فقط بالاستعداد للأداء، ولكن بالمرونة داخل وخارج الملعب".

وأضافت: "نحن نعلم أن النوم يساعد الجسم على الشفاء من الإجهاد البدني والعقلي اليومي، ويؤثر على الأداء البدني والعقلي في المستقبل".

وقيّم فريق البحث أنماط النوم والتغذية لـ 23 لاعبة كرة قدم جماعية. وارتدت المشاركات خاتما ذكيا تتبع نومهن لمدة 31 ليلة متتالية خلال الموسم التنافسي. وخلال الأيام الـ 3 الأخيرة من التقييم، سجلن مدخولهن الغذائي.

ولم يتناول البحث العلاقة بين النوم والعناصر الغذائية بشكل شامل لدى الرياضيين ذوي الأداء العالي، الذين يعانون باستمرار من كميات كبيرة من التوتر.