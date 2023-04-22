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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تطرد ما يزيد عن 20 دبلوماسيًا ألمانيًا

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن ترحيل ما يزيد عن 20 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا، وذلك ردا على طرد موظفين بالبعثات الدبلوماسية الروسية من ألمانيا.

جاء هذا في تصريح أدلت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في حوار مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، حيث قالت "ما يزيد عن 20 دبلوماسيا ألمانيا يتم طردهم من روسيا".

وفي وقت سابق اليوم لفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن برلين قررت طرد دبلوماسيين روس من ألمانيا بشكل جماعي، ونددت بهذه الخطوة، متوعدة بالرد بالمثل.

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ترحيل 20 دبلوماسيا ألمانيا روسيا