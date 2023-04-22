موسكو تطرد ما يزيد عن 20 دبلوماسيًا ألمانيًا

أعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن ترحيل ما يزيد عن 20 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا، وذلك ردا على طرد موظفين بالبعثات الدبلوماسية الروسية من ألمانيا.

جاء هذا في تصريح أدلت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في حوار مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، حيث قالت "ما يزيد عن 20 دبلوماسيا ألمانيا يتم طردهم من روسيا".

وفي وقت سابق اليوم لفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن برلين قررت طرد دبلوماسيين روس من ألمانيا بشكل جماعي، ونددت بهذه الخطوة، متوعدة بالرد بالمثل.