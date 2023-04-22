ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع وزارات "الشباب والرياضة" و"التضامن" و"الثقافة".. سباق الهجن قريبا في سيناء

تستعد محافظة شمال سيناء لأقوى حدث خلال الفترة القادمة، وهو سباق الهجن، وانطلاقة مميزة وبطابعٍ سيناوي خاص جدًا.

يقام سباق الهجن تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية، يومي 26 - 27 أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة.

وسباق الهجن، رياضة عربية أصيلة، مشهورة في الشرق الأوسط بين العرب وخاصة في منطقة الجزيرة العربية، وكذلك في أفريقيا وأستراليا.

والهجن نوع من الإبل، تستخدم للرياضة والركوب، وتحرص بعض الدول وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن وسلطنة عمان ومصر على إقامة هذا السباق بانتظام وعلى تنظيم المهرجانات والاحتفالات الشعبية الكبيرة خلال فترات إقامته، فهي رياضة عربية أصيلة مارسها العرب في الجاهلية والإسلام، وتوارثتها الأجيال على مرِّ العصور والأزمان، وهي تراث عريق قيِّم تقدره الأجيال الحاضرة، وتضعه في المكانة اللائقة به، ويصفه الكثيرون بأنّها الرياضة القديمة الحديثة، أو رياضة الأجداد التي تثير الحماس والتنافس بين شباب الأبناء في العصر الحديث.