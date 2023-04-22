ألعاب وهدايا مجانية للأطفال بمراكز الشباب بشمال سيناء في ثاني أيام العيد

حققت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بشمال سيناء نجاحاً كبيراً في اليوم الأول من احتفالات عيد الفطر المبارك، فى إدخال البهجة والسعادة على نفوس الأطفال والأهالي في قرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن المبادرة تهدف إلى تحقيق إستراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب، كما أشار سيادته إلى الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتقديم والبرامج والأنشطة لروادها بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري وتكون جاذبة لكافة الفئات العمرية، مؤكداً أن المبادرة تعد أحد أهم مؤشرات نجاح منظومة الشباب والرياضة في تحقيق أهدافها .

وتستمر التغطية الإعلامية من خلال وحدة المنسقين الإعلاميين لإبراز فعاليات المبادرة المنفذه داخل مراكز الشباب بجميع انحاء محافظات مصر على مدار أيام العيد، وتتضمن تقديم الخدمات الترفيهية للنشء والشباب ، والهدايا للأطفال وتوفير ملاهي وألعاب تنس الطاولة والبلياردو والألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية والفوازير وفتح حمامات السباحة أمام الجمهور مع توفير كافة عوامل الأمن والسلامة وفق كود تأمين حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية.