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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة سيدة في سقوط سقف غرفة شقتها في محرم بك

عقار الإسكندرية
عقار الإسكندرية
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أُصيبت سيدة في سقوط سقف غرفة شقتها الكائن بعقار مكون من الطابق الأرضي و3 طوابق علوية  بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

تعود الواقعة، عندما ورد بلاغ من غرفة عمليات المحافظة والتي تفيد سقوط سقف غرفة من الطابق الأول على سيدة مصابة بجوار مسجد  الهدايا من شارع الباب الجديد غربال محرم بك بنطاق حي وسط.

وعلي تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية تم على الفور تواصل مريم رفعت مسؤل الإغاثة بالمديريه مع الدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة وسط الأجتماعية التي وجهت فريق الإغاثة بالإدارة هناء سراج وكريمة بالتوجه المباشر الي موقع البلاغ.

وأفاد البيان بأن بعد المعاينة تبين أن العقار مكون من أرضى و3 أدوار علوية وتبين سقوط سقف   بمواطنه بحجرة بالدور الأول علوى إلى الأسفل وأصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى الميري، وتم الإحالة لمهندس المنطقة لاتخاذ اللازم مع إقامة السكان بالعقار بشكل طبيعي.

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