توافد جماهير الأهلي على استاد القاهرة لحضور مباراة الرجاء

بدأت جماهير النادي الأهلي التوافد على استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة الرجاء البيضاوي المغربي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وقرر ستاد القاهرة فتح بواباته أمام الجمهور في الثالثة عصر اليوم السبت استعدادا لمواجهة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وتغلق أبواب ستاد القاهرة فور اكتمال عدد الحضور حيث يتواجد في مباراة اليوم 52 ألف مشجع وفقا للمعلن في هذا الصدد.

وتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولى.

وتشهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي منافسة شرسة بين حمزة خايا لاعب فريق الرجاء المغربي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على صدارة هدافي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث يتصدر حمزة خايا لاعب فريق صدارة هدافي دوري أبطال أفريقيا وفريقه للموسم الحالي برصيد 5 أهداف، ويأتي في المركز الثاني محمود عبد المنعم كهربا برصيد 4 أهداف الذي يتصدر قائمة هدافي فريقه بدوري الأبطال الموسم الحالي.

والتقى الأهلي مع الرجاء المغربي في 11 مباراة قبل ذلك حيث فاز المارد الأحمر في 5 مباريات مقابل مرتين للأخضر المغربي وحسم التعادل نتيجة أربع مباريات.