العثور على جثة شاب غارقة في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، اليوم، جثة الشاب أحمد رمضان وشهرته أبو سجدة، من مياه الرياح التوفيقي أسفل كوبري 15 مايو بمدينة بنها بمحافظة، بعد تغيبه لمدة 4 أيام، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، يفيد بتغيب شاب يدعى أحمد رمضان وشهرته أبو سجدة، بالعقد الثالث من العمر منذ عدة أيام.

وبالفحص والتحري جرى العثور على جثمانه اليوم بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة 15 مايو بمدينة بنها غارقًا في المياه، وجرى انتشال الجثة من قبل قوات الإنقاذ النهري، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.