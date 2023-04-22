إزالة فورية لحالة تعد بنصر النوبة وتنفيذ أعمال النظافة العامة بالحدائق والأحياء والشوارع

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن أسوان تكثيف رصد وإزالة التعديات أولاً بأول بشكل فورى، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع الإلتزام بترشيد إستهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية والمنشآت العامة والمحال التجارية، وأيضاً الإلتزام بتوقيتات الغلق المحددة لخفض الأحمال والإنارة ضمن جهود الدولة فى هذا الإتجاه، وهو الذى تكامل مع إنتظام حركة المركبات والسيارات على خطوط السير الداخلية والخارجية بين مختلف المحافظات سواء بموقف الأقاليم الرئيسى أو باقى المواقف بالمراكز والمدن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين برصد حالة تعدى على أملاك الدولة عبر منظومة المتغيرات المكانية بقرية عنيبة على مساحة 200 م2، وبأسوار ارتفاع 3 أمتار، وقد تم تنفيذ الإزالة الفورية لها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى ، كما تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات من القمامة والأتربة بمتوسط ٢٠ طن يومياً ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تمهيد ورش الطرق الداخلية بمداخل مدينة نصر النوبة والقرى .

ومن جانب أخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف من نواب رئيس المدينة تنفيذ أعمال النظافة العامة بالحدائق العامة والأحياء والمناطق السكنية المختلفة، والشوارع الرئيسية ، مع العمل بتلافى أوجه القصور فور الإخطار بها .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإشراف إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال النظافة العامة برفع 25 طن من تراكمات المخلفات والقمامة، مع رفع 25 حالة إشغال وتعدى على الطريق ، بالإضافة إلى مصادرة عربات الحنطور المخالفة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بمواصلة أعمال النظافة العامة خلال الفترة الصباحية والمسائية وذلك داخل الشوارع الرئيسية ، فضلاً عن تنفيذ آلية الجمع المنزلى وتفريغ الصناديق من كميات القمامة أولاً بأول .

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