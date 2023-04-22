الخارجية الروسية تندد بقرار برلين بطرد دبلوماسيين روس وتعد برد مناسب

السبت 22/أبريل/2023 - 03:10 م

نددت وزارة الخارجية الروسية، بقرار برلين، طرد دبلوماسيين روس من ألمانيا، وتعهدت برد مناسب.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن برلين بقرارها طرد دبلوماسيين روس من أراضيها، تصر على تدمير العلاقات الروسية الألمانية، بما في ذلك الدبلوماسية منها"، مشيرة إلى أن ألمانيا أخلت بتصريحاتها حول عدم رغبتها في الإعلان عن الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس، من خلال وسائل الإعلام.

وأضافت الخارجية أن روسيا سوف ترد على الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من برلين، لافتة إلى أن الجانب الروسي قرر طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك تحديد العدد الأقصى المسموح بتواجده لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في موسكو.

وكشفت الوزارة أنه تم إخطار السفير الألماني لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غير، بهذا القرار رسميا، خلال استدعائه لوزارة الخارجية الروسية في الـ 5 من أبريل الجاري.