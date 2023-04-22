الجارديان: ترامب يزور أيرلندا 3 مايو المقبل عقب زيارة بايدن الأخيرة

السبت 22/أبريل/2023 - 02:49 م

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيزور أيرلندا الشهر المقبل.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن يقيم ترامب في فندقه "ترامب إنترناشيونال جولف لينك أند هوتيل" في دونبيج على الساحل الشرقي لأيرلندا في 3 مايو المقبل.

وكانت المرة الأخيرة التي زار فيها الرئيس الأمريكي السابق أيرلندا في عام 2019، كان لا يزال في منصبه ولقى ترحيبًا حارًا في دونبيج.

تأتي زيارة ترامب بعد أسابيع فقط من مشاركة خليفته جو بايدن في زيارة استمرت أربعة أيام لجزيرة أيرلندا.

ووفقا للصحيفة البريطانية، هناك تكهنات بأن ترامب وبايدن اللذين تنافسا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 يمكن أن يكونا مرشحين مرة أخرى في عام 2024.

ويواجه ترامب حاليًا دعوى قضائية في الولايات المتحدة ودفع بأنه غير مذنب في تهم تزوير سجلات تجارية لإخفاء معلومات ضارة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.