الدفاع الروسية: تحرير 3 أحياء جديدة في مدينة أرتيوموفسك

السبت 22/أبريل/2023 - 02:43 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن فصائل هجومية روسية حررت ثلاثة أحياء جديدة في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغوركوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات المحمولة جوا قدمت دعما للفصائل الهجومية في عملياتها في أرتيوموفسك، بينما قامت الطائرات الحربية بـ 6 طلعات جوية في المنطقة ونفذت قوات المدفعية 62 مهمة نارية هناك، حيث بلغ عدد القتلى بين العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة على هذا المحور نحو 255 خلال 24 ساعة".

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تصفية 60 جنديا للعدو على محور كوبيانسك، ونحو 65 جنديا على محور كراسني ليمان، و20 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 25 جنديا آخرين على محور خيرسون، مشيرا إلى تحييد 5 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على المحاور المذكورة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث أنه تم إصابة 97 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 136 منطقة، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 الأوكراني في منطقة خاركوف، ومستودع ذخيرة للواء الهجوم 95 المحمول جوا قرب من قرية سيريبريانكا في دونيتسك، ومستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية قرب بلدة كونستانتينوفكا في دونيتسك أيضا، لافتا إلى اعتراض 10 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أوراغان" وإسقاط 5 طائرات بدون طيار أوكرانية.