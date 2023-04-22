محافظ أسوان: تجهيز 40 حديقة ومتنزه بالمراكز والمدن للاستمتاع بأيام عيد الفطر المبارك

يواصل أهالى ومواطنى المحافظة احتفالتهم بعيد الفطر المبارك، حيث كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة كافة الأجواء الإحتفالية والترفيهية لإتاحة الفرصة للمواطنين للإستمتاع بأيام العيد لإضفاء البهجة والفرحة والسرور.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه تم تجهيز 40 حديقة ومتنزه موزعين بكافة المراكز والمدن، حيث تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء والمداخل والمخارج والإنارة العامة، بجانب دعمها بالألعاب الترفيهية ، مع الاهتمام بأعمال النظافة العامة لتكون مهيئة لاستقبال الآلاف من المواطنين والمترددين عليها من الزائرين والأفواج السياحية للإستمتاع بمكوناتها الجمالية فى أجواء إحتفالية وطقس مشمس رائع، لافتاً إلى أن مشروعات التطوير والتجميل ، والتى تم إنهاء المرحلة الأولى منها بواجهة مدينة أسوان ، وخاصة حدائق درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحى ساهمت فى تغيير ثقافة الشباب والنشء والأطفال بممارسة رياضات الدراجات والإسكيت بدلاً من ركوب الدواب وغيرها من الوسائل الغير حضارية .

وفى نفس السياق شهدت حديقة النباتات إقبالاً كبيراً من المواطنين والأفواج السياحية على مدار يومى أول وثانى عيد الفطر المبارك تجاوز الـ2000 زائر، فيما شهدت باقى الحدائق الأخرى، وخاصة فريال والسلام ودرة النيل والشيراتون توافد الألاف من المترددين عليها.

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