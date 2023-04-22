أساقفة المنيا يهنئون محافظ بعيد الفطر المبارك

زار الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي والأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة والأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا والأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، وبرفقتهم وفود من كهنة و أراخنة الإيبارشيات أمس مبنى محافظة المنيا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



كان في استقبال والوفود المرافقة الدكتور محمد محمود أبو زيد محافظ المنيا والدكتور عصام الدين صادق رئيس جامعة المحافظة ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.



كما زار والوفود الكنسية مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء هشام عبد الواحد مدير الأمن وقيادات المديرية.