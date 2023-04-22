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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 47 شخصا جراء حادث تصادم في الهند

حادث تصادم في الهند
حادث تصادم في الهند
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 أعلن مسئولون هنود أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب أكثر من 40 آخرين إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم عقب اصطدامها بشاحنة على طريق لكناو-جوراخبور السريع في ولاية "أتر برديش". 

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في  نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت عن هؤلاء المسئولين قولهم ان الحادث وقع عندما كانت الحافلة القادمة من مدينة "أيوديا" تعبر منعطفا على الطريق السريع متجهة إلى منطقة "أمبيدكار نجر"، حيث اصطدمت بالشاحنة القادمة من الاتجاه الآخر.
وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء هذا الحادث.

 

أتر برديش الهند حادث تصادم