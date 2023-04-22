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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة بالمحلة

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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أجري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك، جولة تفقدية داخل مدينة المحلة الكبرى، تابع خلالها أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات داخل حي أول وثان المحلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية الواقعة داخل نطاق حي أول المحلة وحي ثان المحلة، موجهاً رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أول بأول، مع تنفيذ حملة موسعة لرفع البلدورات والحواجز والإشغالات المتعدية على حرم الطريق وتسبب إعاقة لحركة المواطنين وللحركة المرورية.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ثاني أيام عيد الفطر المبارك ثاني أيام عيد الفطر