احتفالات المواطنين بثاني أيام عيد الفطر من ممشى أهل مصر.. فيديو

رصدت مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أجواء احتفالات المواطنين بثاني أيام عيد الفطر المبارك"، من أمام كورنيش النيل ممشى أهل مصر، والمزود بخدمات ومرافق متعددة مع نظام إضاءة ليلي، كما يمتد إلى مناطق عديدة؛ ذلك ليكون بالقرب من أكثر المناطق حيوية وحركة في القاهرة الكبرى.

وقالت مراسلة "إكسترا نيوز"، إن ممشى أهل مصر يأتي بطول 1.8 كم، في مرحلته الأولى، بداية من كوبري إمبابة وحتى كوبري 21 مايو، وهو مساحة كبيرة في قلب العاصمة ليجعله سهل الوصول إلى جميع المصريين.

وأضافت: "يعد ممشى أهل مصر من أهم المتنفسات للمصريين إذ يقضون عطلاتهم هناك، لما يتميز به من خدمات فهناك أماكن للجلوس مواجهة للماء ومدرجات تتسع لمئات الأشخاص ومسارح لإقامة الحفلات ومطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية، وممرات وأماكن صعود لذوي الهمم وأماكن انتظار للسيارات ودراجات الهوائية للحفاظ على البيئة".

و أكدت مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، زيادة الإقبال على ممشى أهل مصر، وخاصة بعد مضي الساعات الأولى من الصباح أي في وقت الظهيرة، للاستمتاع بالطقس المعتدل، حيث الشمس والهواء ودرجات الحرارة التي تسمح بالتنزه.