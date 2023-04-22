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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

245 متطوعا داخل المستشفيات السودانية لتوفير مسارات آمنة لنقل المصابين

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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قال أسامة أبوبكر، مدير الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني، إن الجمعية تركز عملها على ولاية الخرطوم التي تشهد تحديات كبيرة على الصعيد الإنساني.

وأكد، خلال مداخله هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الجمعية لديها 245 متطوعا يعملون داخل المستشفيات السودانية، ولكن التحدي الحقيقي لنا هو توفير مسارات آمنة لنقل المصابين، حيث اننا نواجه صعوبة في نقل المصابين ميدانيا بسبب استمرار الاشتباكات في البلاد.

وتابع مدير الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني، أن الوضع الصحي في السودان صعب، والأوضاع هنا تتفاقم نتيجة الاشتباكات.

 

https://www.youtube.com/live/r9qcJABwtTc?feature=share

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