محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى رفع تراكمات القمامة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية فى المتابعة الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بمواصلة الجهود خلال أيام عيد الفطر المبارك في رفع المخلفات اليومية ونواتج الهدم بالنقاط الوسيطة و المقالب العمومية و بالشوارع والميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة، موجهاً بالمتابعة الدورية للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي بالسادات والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة ، مشدداً على تكثيف التواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة منظومة النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .