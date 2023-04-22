صحة الدقهلية تكثف حملاتها خلال عيد الفطر المبارك

كلف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة صحة البيئة بالمديرية بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر.

وقام فريق صحة البيئة بالمرور على37 حمام سباحة والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها .

وأضاف مدير إدارة صحة البيئة الدكتور أحمد المكاوى، أنه تم سحب عينات مياه للتأكد من مطابقتها للمعايير البكتريولجية والكيميائية حفاظا على صحة مرتادى حمامات السباحة واتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة الجهات المعنية بالغلق فى حال عدم استيفائها للاشتراطات وكذلك التوصية بالملاحظات .

كما تم سحب 435 عينة من الشبكات للتأكيد على جودة مياه الشرب والمرور على جميع المجازر والحدائق العامة والمتنزهات والعائمات للوقوف على حالة النظافة العامة واستيفاء الاشتراطات.

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