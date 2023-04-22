مدرب الزمالك يذاكر سيراميكا بالفيديو قبل مواجهة الدوري

بدأ الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، في دراسة فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك قبل مواجهة الفريقان يوم الأربعاء المقبل باللقاء المؤجل من الجولة لـ19 لمسابقة الدوري الممتاز .

ويشاهد كارلوس أوسوريو مع جهازه المعاون مباريات لفريق سيراميكا كليوباترا الأخيرة بالدوري من أجل تحديد نقاط قوة وضعف الفريق قبل مواجهة الفريقان .

ويغيب عن صفوف الزمالك في لقاء سيراميكا اللاعب مصطفي شلبي، وذلك للإيقاف بسبب البطاقات الصفراء المتراكمة .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمي الفريق 24 هدفا.