صحة جنوب سيناء تتفقد سير العمل بمستشفى دهب والمركز الطبي بالزهراء.. صور

شكلت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، لجنة برئاسة الدكتور عبد التواب عريضة مدير مديرية الصحة، وبعضوية الدكتور هاني العزبي مدير الطب العلاجى والدكتور ايهاب اسماعيل مدير الطوارئ ، و عصام الحفناوي مشرف التمريض؛ لمتابعة سير العمل بالمستشفيات و المنشآت الصحية على مستوى مدن المحافظة.

وتابعت اللجنة سير العمل بمستشفى دهب المركزي، للتاكد من توافر المستلزمات الطبية، وجرى المرور على جميع أقسام المستشفى ومراجعة ارصدة اللقاح والمصل المتوفرة، ومتابعة تواجد القوى الطبية خلال اجازة العيد وتابعت مناظرة ذوى المرضي والتنبيه مجدداً على ادارة المستشفى بتلبية جميع احتياجتهم باستمرار.

كما جرى المرور على مستشفى الطور العام بالمركز الطبى بالزهراء والمرور على جميع الاقسام المتواجدة به ، وجرى التأكيد ايضا على توافر جميع المستلزمات واللقاحات الوقائية والامصال العلاجية والتأكيد على توافر وتواجد الاطقم الطبية والوقائية لمدة 24 ساعة على مدار اليوم خلال فترة الاجازات



وتستمر الإدارات الفنية والإدارية في متابعة سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية بناء على التكليف المباشر من الدكتور مدير المديرية من تكثيف المرور على كافة المنشآت التابعة للمديرية وتفقد سير العمل بها خلال فترة الإجازات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء بتكثيف المرور على اماكن تقديم الخدمة الصحية بمدن المحافظة فى ضوء الاحتفال بعيد الفطر المبارك واعياد الربيع وعيد القيامة المجيد ، ورفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بكافة المنشآت.

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