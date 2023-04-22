ads
الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: قوات الدفاع تزرع العشرات من حقول الألغام المضادة للدبابات في أسبوع

حقول الألغام
حقول الألغام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن قائد القوات المشتركة الأوكرانية اللفتنانت جنرال سيرهي ناييف اليوم السبت أن قوات الدفاع الأوكرانية زرعت على مدار الأسبوع الماضي العشرات من حقول الألغام المضادة للدبابات.

 وأقامت حواجز خاصة في منطقة العمليات الشمالية وحفرت  أيضا ما يقرب من 3 آلاف متر من الخنادق و4500 متر من الخنادق المضادة للدبابات.
وقال الجنرال ناييف - في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "إن الوضع في منطقة العمليات الشمالية لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا حيث يؤدي قادة الوحدات والجماعات من رقيب إلى جنرال عام بشكل مسئول جميع المهام الموكلة إليهم".
وأضاف "الوضع لا يسمح لنا فقط بصقل مهاراتنا القتالية على أرض التدريب، ولكن أيضا بتعزيز دفاعاتنا باستمرار. وفي الأسبوع الماضي وحده، تم تركيب عدة عشرات من حقول الألغام المضادة للدبابات والحواجز باستخدام أكثر من 6500 لغم وحفر حوالي 3 آلاف متر من الخنادق و4500 متر من الخنادق المضادة للدبابات على طول حدود الدولة. وتم إنشاء عشرات الثغرات المغطاة والملاجئ ومواقع إطلاق النار للأفراد، بالإضافة إلى مواقع إطلاق النار من أجل خنادقنا الثقيلة".

حقول الألغام روسيا أوكرانيا