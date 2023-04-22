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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أسير فلسطيني يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 77 على التوالي

الأسير الفلسطيني
الأسير الفلسطيني خضر عدنان
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واصل الأسير الفلسطيني خضر عدنان اليوم السبت، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ77على التوالي، رفضا لاعتقاله بالسجون الإسرائيلية. 
وحذر نادي الأسير - في بيان صحفي مقتضب - من استشهاد الأسير عدنان، وهو من بلدة "عرابة " جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية، والمحتجز في "عيادة سجن الرملة" ويواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة.
وقال - في بيانٍ له - "إن الأسير عدنان (44 عاما) وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، وهو معرض للاستشهاد في أي لحظة، خاصة أن سلطات الاحتلال، وحتى اليوم، ترفض التعاطي مع مطلبه، وهو يرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية.
وكان الأسير عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.
يذكر أن عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها ستة إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقاله، علما بأن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السابقة.

خضر عدنان السجون الإسرائيلية جنين