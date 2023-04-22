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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان ترسل المزيد من الطائرات لإجلاء رعاياها من السودان

اليابان
اليابان
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 أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم السبت مغادرة طائرتين أخريين من قوات الدفاع الذاتي الياباني إلى جيبوتي، في الوقت الذي تستعد فيه اليابان لإجلاء مواطنيها من السودان وسط الاشتباكات العسكرية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الوزارة شكلت فريق عمل يتألف من 370 فردًا من قوات الدفاع الذاتي البرية والجوية لتنفيذ عملية الإجلاء.

ومن المقرر أن تنضم طائرة نقل من طراز (سي 2) وطائرة التزود بالوقود جوا من طراز (كيه سي-767) إلى طائرة النقل من طراز (سي-130) التي غادرت اليابان أمس للوقوف في جيبوتي، حيث توجد قاعدة لقوات الدفاع الذاتي الياباني في إطار مهمة لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة الصومال.

وفي السياق نفسه، قال مسئول حكومي يابانية في وقت سابق إن إجمالي 63 مواطنا يابانيا، من بينهم موظفو السفارة، موجودون في السودان حتى الأربعاء الماضي.

اليابان جيبوتي السودان