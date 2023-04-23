«ثقافة المنيا» يشارك في احتفالية بـ«يوم اليتيم» على المسرح الروماني.. صور

شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، في احتفالات يوم اليتيم الـ20 لعام 2023 والتى نظمتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا.

وقد شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى ، فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة ، فى هذه الاحتفالية، حيث قدمت فرقة الفنون الشعبية للطفل عرض فني وفقرات غنائية راقصة منها التنورة، العصا، النوبة، والفرقة من تدريب الفنان يحيى عبد العليم، وذلك على المسرح الروماني بكورنيش مدينة المنيا.

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