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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

«ثقافة المنيا» يشارك في احتفالية بـ«يوم اليتيم» على المسرح الروماني.. صور

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، في احتفالات يوم اليتيم الـ20 لعام 2023 والتى نظمتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا.

وقد شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى ، فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة ، فى هذه الاحتفالية،  حيث قدمت فرقة الفنون الشعبية للطفل عرض فني وفقرات غنائية راقصة منها التنورة، العصا، النوبة، والفرقة من تدريب الفنان يحيى عبد العليم، وذلك على المسرح الروماني بكورنيش مدينة المنيا.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية يوم اليتيم قصر ثقافة المنيا