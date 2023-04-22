الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيمًا بالقدس واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين

السبت 22/أبريل/2023 - 01:04 م

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مُخيم "شعفاط" بالقدس المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكانه، لدى احتفال الفلسطينيين بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال سكان من المخيم إن جنود الاحتلال أطلقوا، خلال الاقتحام، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، لكن المواجهات لم تسفر عن وقوع إصابات.

ويقع مُخيم "شعفاط" على بعد 5 كيلومترات إلى الشرق من مركز مدينة "القدس" المحتلة؛ ويطلق عليه أحيانا "مخيم عناتا"، وبدأ إنشاؤه أواخر عام 1964، وبدأت حركة النزوح إليه من عام 1965 إلى ما بعد حرب حزيران.

والمخيم مُحاط بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية، ويمنع اكتمال السلسلة الاستيطانية حول القدس؛ وتقع مستوطنة التلة الفرنسية إلى الجنوب منه؛ ومستوطنة بسكات زئيبف إلى الشمال؛ ومستوطنة عناتوت شرقا؛ ومستوطنة "شفاط" من الغرب؛ في حين يُحاصره جدار الفصل العنصري من 3 جهات.