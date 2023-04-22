محافظ بورسعيد: لم نتلقَ أي شكاوى خلال اليوم الأول لعيد الفطر

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الفطر.

وأشار إلى أن الشواطئ والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق تستقبل المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد الاستعدادات التي اتخذتها محافظة بورسعيد، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.